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День Державного прапора в різних куточках України
День Державного прапора в різних куточках України

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю

24 серпня 2021 року - 14:14

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом.

Глава ізраїльського уряду привітав Україну з визначним ювілеєм – 30-ю річницею незалежності.

Володимир Зеленський наголосив, що український народ вдячний за цей прояв солідарності з боку народу Держави Ізраїль.

Президент України поінформував Прем’єр-міністра Ізраїлю про успішне проведення інавгураційного саміту Кримської платформи та запросив Державу Ізраїль приєднатися до спільної декларації, підписаної за його результатами.

Співрозмовники також обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці. Зокрема, було приділено увагу проблематиці розвитку торговельно-економічної взаємодії, спрощенню умов для міжлюдських контактів, підготовці до запланованих візитів високого та найвищого рівня, зокрема ізраїльської делегації для участі у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Володимир Зеленський запросив Нафталі Беннета відвідати Україну.

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