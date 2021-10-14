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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю

21 жовтня 2021 року - 21:16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом.

Володимир Зеленський відзначив символічність державного візиту до України Президента Ізраїлю Іцхака Герцога у жовтні 2021 року, у межах якого лідери держав взяли участь у заходах з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Нафталі Беннет висловив подяку Президенту України за ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько-ізраїльської співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

Глава Української держави подякував Нафталі Беннету за послідовну підтримку Ізраїлем суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН.

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