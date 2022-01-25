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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

12 лютого 2022 року - 23:02

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію навколо України, а також повідомив про кроки, що здійснюються з метою деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Сторони обговорили питання активізації допомоги нашій державі на тлі поточних безпекових викликів.

«Високо ціную підтримку України з боку Канади. Вже надана фінансова підтримка нашій державі у розмірі 120 мільйонів доларів та продовження тренувальної місії UNIFIER для нас дійсно важливі», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також високо оцінив рішення канадської сторони про виділення значної додаткової фінансової допомоги Україні.

Глава держави висловив подяку Канаді за рішучу підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також євроатлантичних прагнень.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні очікують з візитом Джастіна Трюдо та його дружину Софію.

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