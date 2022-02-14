Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави подякував Фуміо Кішіді за тверду й непохитну підтримку Японією суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ваш дзвінок дуже важливий. Він відбувається на тлі гострих безпекових викликів, що стоять перед Україною та світом загалом», – зазначив Глава держави.

Президент поінформував про безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу. Він зазначив, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в Нормандському. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої координації міжнародних зусиль з метою деескалації та мирного врегулювання.

Окрему увагу було приділено підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.

«Сьогодні важать не просто слова, а дії. Україна потребує конкретної підтримки з боку наших партнерів у зміцненні обороноздатності та стійкості нашої держави», – сказав Глава держави.

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці й відзначили позитивну динаміку торгівлі між двома країнами попри виклики пандемії.

Президент України підтвердив налаштованість на зміцнення та розвиток взаємовигідного партнерства з Японією, а також зацікавленість у реалізації важливих інфраструктурних проектів – реконструкції Бортницької станції аерації та будівництва мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві.

Володимир Зеленський висловив окрему подяку за ухвалене Японією рішення надати нашій державі фінансову підтримку в розмірі 100 млн дол., а також додатково спрямувати 3 млн дол. на розвиток медичної сфери.

Глава держави запросив Прем’єр-міністра відвідати Україну з візитом протягом нинішнього символічного для обох сторін року 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.