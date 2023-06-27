Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував голові норвезького уряду за непохитну політичну, економічну та оборонну підтримку України, зокрема за останній пакет військової допомоги та внесок Норвегії в коаліцію винищувачів для нашої держави.

Володимир Зеленський поінформував Йонаса Гара Стере про свою нещодавню поїздку на передові позиції українських військ на Донеччині та Запоріжжі, розповів про актуальну ситуацію на полі бою та про щоденні кроки з деокупації української території.

Президент передав інформацію про деякі оборонні потреби українського війська, зокрема в артилерійському озброєнні.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Володимир Зеленський запросив Йонаса Гара Стере відвідати Україну з візитом.