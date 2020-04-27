Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу. Глава держави висловив солідарність України з Францією, яка зараз перебуває в епіцентрі пандемії COVID-19.

«Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки «Мрія» та «Руслан» залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції», – зауважив Володимир Зеленський.

Глави держав погодилися з необхідністю тісної координації зусиль для подолання наслідків пандемії та відновлення економічної активності.

Володимир Зеленський поінформував Еммануеля Макрона про перебіг переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо започаткування нової програми співпраці з Україною.

«Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ», – наголосив Президент України.

Еммануель Макрон високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль Володимира Зеленського в цьому процесі.

Глава Української держави також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Окрема увага була приділена ситуації на сході України та стану реалізації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі. Президент Франції привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року, у межах якого в Україну повернулося 20 людей.

Відзначено важливість продовження переговорів для досягнення миру на Донбасі.

Сторони також відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.

Володимир Зеленський нагадав Еммануелю Макрону про запрошення відвідати Україну.

«Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим», – сказав Президент України.

Еммануель Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.