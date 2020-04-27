Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Співрозмовники обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії та мінімізації впливу COVID-19 на громадян.

Глава Української держави поінформував Гітанаса Науседу про безпекову ситуацію на Донбасі. Президент України висловив подяку за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президенти України та Литви обговорили стан підготовки важливих євроінтеграційних заходів: саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Гітанас Науседа високо оцінив особистий внесок Володимира Зеленського у впровадження реформ, особливо наголосивши на важливості ухвалення історичної земельної реформи як однієї з найкращих передумов для побудови сильної економіки.

Співрозмовники відзначили важливість продовження двостороннього політичного діалогу попри ситуацію з поширенням коронавірусу. Президент України запросив свого литовського колегу відвідати Київ наприкінці цього року з метою участі в черговому засіданні Ради Президентів України та Литовської Республіки.

«Чекаю на нашу зустріч, і, звісно, хочеться більше спільних економічних рішень. Сподіваюся, в цьому напрямку ми зможемо рухатися попри карантин. Вдячний за адвокацію України у Європі й за дружбу між нашими країнами», – сказав Володимир Зеленський.