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Звернення Глави держави щодо протидії коронавірусу
Звернення Глави держави щодо протидії коронавірусу

18 березня 2020 року - 20:39

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою

18 березня 2020 року - 20:29

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Основною темою розмови стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян двох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу.

Глава Української держави поінформував про заходи, яких вживає Україна з метою збереження здоров’я людей.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за надання польськими медичними закладами безкоштовної допомоги громадянам України, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19 у Польщі.

У відповідь на звернення Глави Української держави Анджей Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт.

Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.

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