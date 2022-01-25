Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Глави держав обмінялися привітаннями з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією, яка відзначається сьогодні. Було підтверджено взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двосторонньої співпраці.

Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму, а також уздовж державного кордону України.

Президенти обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та практичні ініціативи нашої держави, спрямовані на зміцнення співпраці з країнами-партнерами в цьому регіоні.

Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс обмінялися думками щодо реалізації Україною стратегії європейської інтеграції. Глава Української держави наголосив на важливості надання європейської перспективи Україні та висловив сподівання на підтримку цієї амбітної мети з боку Румунії.

Президенти також обговорили стан реалізації спільних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мостового переходу через річку Тиса.

Окрему увагу було приділено українсько-румунській співпраці в освітній сфері. Лідери позитивно відзначили готовність до підписання Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.

Крім того, вони підтвердили взаємну налаштованість сприяти збереженню культурної спадщини України й Румунії, зокрема шляхом реалізації відповідних проектів обома державами.

Володимир Зеленський запросив Клауса Йоханніса здійснити візит в Україну у зручний час.