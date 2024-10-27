Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Глава Української держави подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, усю вже надану, а також анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

Під час розмови обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну.

«Розглядаємо участь військовослужбовців Північної Кореї у вторгненні Росії в Україну як інтернаціоналізацію війни та її вихід за межі двох держав», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України надав інформацію про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони у безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.

Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема найвищому, щоб виробити стратегію дій та перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.

У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Глава держави також запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.