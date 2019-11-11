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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Єврокомісії: ЄС продовжуватиме підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

3 грудня 2019 року - 15:40

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави привітав очільницю Єврокомісії з початком роботи нового складу ЄК та побажав успіхів у реалізації визначених пріоритетів.

«Сподіваюся, що за вашого лідерства провідна роль Європейського Союзу у підтримці реформ та захисті територіальної цілісності й суверенітету України лише зміцнюватиметься», – зазначив Глава Української держави.

Володимир Зеленський запевнив Президента Єврокомісії у незмінності євроінтеграційного курсу держави й поінформував про результати активізації реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Лідери погодилися продовжувати реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йшлося, зокрема, про перспективи укладення угоди між Україною та Євросоюзом про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії в Україну на початку наступного року.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати нашу країну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

Крім того, президенти обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський поінформував очільницю ЄК про перебіг підготовки до зустрічі лідерів у Нормандському форматі.

Урсула фон дер Ляєн зі свого боку запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради», – зауважила вона.

Лідери узгодили графік політичного діалогу та пріоритети двосторонньої співпраці на найближчі місяці. Володимир Зеленський запросив Урсулу фон дер Ляєн відвідати Україну найближчим часом.

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