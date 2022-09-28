Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави подякував турецькій стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, підтверджену, зокрема, у виступі Президента Туреччини на відкритті 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський високо оцінив особисту роль Реджепа Таїпа Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених та наданні прихистку на турецькій землі українським командирам. Зі свого боку лідер Турецької Республіки запевнив, що для звільнених будуть створені всі необхідні умови, так само як і для родичів, які відвідуватимуть їх у Туреччині.

Президент України подякував офіційній Анкарі за принципову позицію щодо невизнання псевдореферендумів.

«Мета незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях України, – анексія нових українських земель. Світова спільнота має дати максимально жорстку відповідь на дії Росії», – зазначив Глава держави.

Під час розмови було відзначено ключову роль Туреччини в організації роботи зернової ініціативи та налагодженні експорту української агропродукції Чорним морем. Сторони констатували, що з моменту її започаткування з українських портів вийшли 235 суден із 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки. Було висловлено сподівання на подальше безперешкодне функціонування зернової ініціативи для запобігання глобальній продовольчій кризі.

Окремо лідери держав торкнулися ситуації на ЗАЕС. Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність сприяти міжнародним зусиллям із запобігання ядерній загрозі.

Президенти також обговорили двосторонні контакти на найближчу перспективу.