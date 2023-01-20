Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Лідери наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та відзначили можливість її розширення на інші порти України. Глави держав також підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Володимир Зеленський подякував колезі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Глава Української держави висловив сподівання на сприяння Турецької Республіки в поверненні до України політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Президенти детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації формули миру.

Реджеп Таїп Ердоган висловив глибокі співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинули люди, зокрема найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Він відзначив допомогу українського МВС під час лісових пожеж у Туреччині у 2021 році та наголосив на значному особистому внеску міністра Дениса Монастирського в оборону України від російської агресії.