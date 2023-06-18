Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава держави докладно розповів про перебіг бойових дій. Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Президент подякував Ріші Сунаку за організацію конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21–22 червня, та за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки нашої держави.

Сторони скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні конкретних перспектив членства в Альянсі. Також було обговорено кроки з реалізації української формули миру та підготовки гарантій безпеки для нашої держави.

Володимир Зеленський розповів про нарощування Росією виробництва ракет із використанням західних компонентів і наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.