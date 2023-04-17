Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Готуємося до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою – звернення Президента України
Готуємося до чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою – звернення Президента України

17 квітня 2023 року - 18:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США

18 квітня 2023 року - 21:02

Президент відвідав госпіталь на Донеччині й нагородив військовослужбовців

18 квітня 2023 року - 15:13

Глава держави відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині ﻿

18 квітня 2023 року - 14:33

Олена Зеленська розповіла на сторінках журналів Vogue Ukraine Edition та NV про Всеукраїнську програму ментального здоров’я

18 квітня 2023 року - 14:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України в Донецьку область
Робоча поїздка Президента України в Донецьку область

18 квітня 2023 року - 14:30

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США

18 квітня 2023 року - 21:02

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Глава Української держави висловив подяку за незмінну двопартійну підтримку України з боку Конгресу Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг бойових дій на основних напрямках фронту й про нагальні оборонні потреби нашої країни, зокрема у бронетехніці, далекобійній зброї, артилерії, ППО та авіації. Як запевнив Президент, Україна готова звітувати за кожен долар американської допомоги.

Крім того, Глава Української держави та спікер Палати представників США обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зокрема зниження цінової стелі на російські нафту й газ.

Володимир Зеленський запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну з візитом.

Версія для друку