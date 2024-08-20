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Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

21 серпня 2024 року - 19:34

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. 

Глава держави подякував Його Всесвятості за молитви за Україну й українців та відзначив публічну позицію Патріарха й Константинопольської православної церкви щодо підтримки нашої держави.

Сторони позитивно оцінили розвиток співпраці на різних рівнях, зокрема нещодавній візит української делегації до Вселенського Патріархату, та обговорили очікування від візиту у відповідь.

Володимир Зеленський розповів про ухвалений Верховною Радою закон щодо духовної незалежності України, який підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.

«Незалежна країна, незалежний народ мають бути незалежними також і духовно. Сьогодні Москва втрачає ще один важіль впливу на Україну та українців», – сказав Президент. 

Він запевнив, що держава й надалі забезпечуватиме зміцнення православ'я в Україні та сприятиме відкритому діалогу між церквами. 

Володимир Зеленський поновив запрошення Вселенському Патріарху відвідати Україну з візитом.

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