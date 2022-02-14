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Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з Президентом Європейської ради

17 лютого 2022 року - 14:49

Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з Президентом Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію навколо нашої держави, наголосивши, що наразі Україна не бачить доказів відведення російських військ від наших кордонів.

Окрему увагу Глава держави приділив загостренню ситуації в районі проведення Операції об’єднаних сил, що спостерігається сьогодні. Зокрема, повідомив про значну кількість порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

Президент акцентував на обстрілі незаконними збройними формуваннями дитячого садка в Станиці Луганській сьогодні вранці та назвав це великою провокацією.

«Ця ситуація вкотре довела, що евакуація дипломатів і представників ОБСЄ з України зараз не на часі. Важливо, щоб дипломати та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишалися на своїх місцях в Україні. Моніторингова діяльність є вкрай важливою. Це є додатковим чинником стримування», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, сьогодні не вистачає сил і засобів ОБСЄ, щоб об’єктивно фіксувати всі порушення режиму тиші, що відбуваються, зокрема нинішнє ранкове загострення.

Президент України та Президент Європейської ради обопільно підтримали  позицію щодо необхідності збереження місій в Україні та підтвердили відданість політико-дипломатичним зусиллям з метою розблокування мирного процесу й відновлення стабільності.

Володимир Зеленський також подякував Шарлю Мішелю за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України.

Розмова відбулася перед початком зустрічі лідерів країн Європейського Союзу у Брюсселі під головуванням Президента Європейської ради. Зокрема, Шарль Мішель обговорить з європейськими лідерами інформацію, яку надав Глава Української держави.

Володимир Зеленський подякував Президенту Європейської ради за постійний діалог та його зусилля в консолідації міжнародної підтримки нашої держави.

Шарль Мішель підтвердив рішучу й непохитну підтримку ЄС суверенітету й територіальної цілісності України, а також її євроатлантичних прагнень.

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