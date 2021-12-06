Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою американських сенаторів і конгресменів

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах нашої держави. Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається. Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів – Нормандського, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу.

Було наголошено на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання.

«Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета – зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Відзначено важливу роль Конгресу у розширенні підтримки оборонного сектору нашої держави.

Наголошувалося, що важливою є підтримка Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання розуміння перспектив щодо набуття членства в Альянсі.

«Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу «Північний потік – 2». Було відзначено ризики цього геополітичного проекту, який є енергетичною зброєю проти нашої держави та всього Європейського континенту.

Під час розмови американські законодавці висловили одностайну підтримку ініціативи «Кримська платформа» та наголосили на незмінній підтримці незалежності й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський поінформував сенаторів і конгресменів про поступ у земельній, банківській та судовій реформах, боротьбу з олігархічною системою.

Президент запросив американських законодавців відвідати Україну в наступному році.