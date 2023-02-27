Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський та командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань.

Командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв та командувач ОСУВ «Одеса» Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках.

Члени Ставки розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.