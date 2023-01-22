Володимир Зеленський провів зустріч із Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії, членом британського парламенту Борисом Джонсоном, який перебуває з візитом у Києві.

Глава держави відзначив активну публічну підтримку України з боку британського політика.

«Я чув ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни», – сказав Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо практичних кроків, які може здійснити британський політик для того, щоб допомогти Україні в цей важкий час. Зокрема, обговорювалося питання підготовки «саміту миру», який планують провести з метою реалізації формули миру, яку Президент представив лідерам «Групи двадцяти» минулого року.

«Одним із пунктів формули миру є гарантії безпеки для України», – зазначив Глава держави.

«Впевнений, що найкращою гарантією для нас було б членство в НАТО. Важливо активно просувати думку про те, що наша держава повинна стати членом Альянсу», – наголосив Володимир Зеленський.

На прохання Бориса Джонсона Президент докладно поінформував його про ситуацію на передовій. Глава держави висловив переконання в тому, що завдяки потужній підтримці партнерів Україні вдасться зупинити російського агресора та звільнити всі тимчасово окуповані території.

«Росії не допоможе додаткова мобілізація, її армія не має мотивації», – заявив Володимир Зеленський.

«Однак нам потрібно більше зброї: танки, літаки, далекобійна ракетна зброя», – додав Президент.

Він подякував Великій Британії, всьому британському народу за потужну лідерську оборонну й економічну підтримку.