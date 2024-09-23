Володимир Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США

На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. На зустрічі були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

«Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, Президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу», – сказав Глава держави.

Він детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Окрему увагу приділили Плану перемоги, який уже цього тижня Володимир Зеленський представить Президенту Джозефу Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у Президенти.

«Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна», – додав Глава держави.

Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відбудови. Напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.