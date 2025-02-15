Володимир Зеленський провів зустріч із Фрідріхом Мерцом

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за допомогу українцям та українкам із самого початку повномасштабного вторгнення та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

Ключова тема зустрічі – підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

Окремо обговорили оборонну підтримку нашої держави, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.