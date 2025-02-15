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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

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Володимир Зеленський провів зустріч із Фрідріхом Мерцом

15 лютого 2025 року - 23:25

Володимир Зеленський провів зустріч із Фрідріхом Мерцом

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за допомогу українцям та українкам із самого початку повномасштабного вторгнення та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

Ключова тема зустрічі – підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

Окремо обговорили оборонну підтримку нашої держави, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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