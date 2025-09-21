Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Володимир Зеленський провів зустріч із генералом Кітом Келлогом

23 вересня 2025 року - 04:48

Президент і Вселенський Патріарх Варфоломій обговорили шляхи досягнення миру та подальший розвиток церкви в Україні

23 вересня 2025 року - 04:25

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили програми для підтримки фінансової стійкості України

23 вересня 2025 року - 04:07

Президент України провів зустріч із Президентом Казахстану в Нью-Йорку

23 вересня 2025 року - 02:57

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

23 вересня 2025 року - 04:48

Володимир Зеленський провів зустріч із генералом Кітом Келлогом

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келлогом. 

Глава держави подякував Кіту Келлогу за підтримку та допомогу й окремо відзначив зусилля Президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну та зупинити вбивства. 

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті. Кіт Келлог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції. 

Окрема увага – розвитку співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоді щодо дронів та угоді щодо закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

 

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
