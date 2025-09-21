Володимир Зеленський провів зустріч із генералом Кітом Келлогом

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келлогом.

Глава держави подякував Кіту Келлогу за підтримку та допомогу й окремо відзначив зусилля Президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну та зупинити вбивства.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті. Кіт Келлог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

Окрема увага – розвитку співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоді щодо дронів та угоді щодо закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.