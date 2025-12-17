Володимир Зеленський провів зустріч із Каролем Навроцьким у Варшаві

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це перший офіційний візит іноземного лідера до чинного польського Президента з моменту його інавгурації в серпні цього року.

«Дуже сподіваюся, що цей візит відкриває нову й іще більш вагому сторінку в наших із вами відносинах – відносинах України та Польщі, у відносинах не просто сусідів, але й тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи. Бо не буде безпеки», – зазначив Глава держави.

Кароль Навроцький наголосив, що офіційний візит Президента України є доказом того, що в питаннях стратегічної співпраці та безпеки Польща, Україна, всі країни регіону, демократичні держави – разом.

Володимир Зеленський подякував Польщі за дуже відчутну, сильну підтримку України та українців від початку повномасштабного російського вторгнення й протягом усього часу після відновлення української державності в 1991 році.

Президенти обговорили всі питання, що стосуються війни та дипломатії. Глава Української держави відзначив важливість присутності Польщі в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи. Кароль Навроцький наголосив, що мир для України має бути довгим, обов'язковим, а не таким, що дасть Росії змогу перегрупувати сили.

Також лідери приділили увагу розвитку можливостей для посилення спільного захисту. Україна готова ділитися досвідом передових технологій і виробництва зброї та реалізовувати спільні проєкти.

Окремо йшлося про подальший розвиток двосторонньої співпраці, а також про енергетичну безпеку та партнерство щодо скрапленого газу, зокрема постачання СПГ зі США, яке має значний потенціал для реалізації.

Крім того, Україна розраховує на участь польських компаній у відбудові.

Глави держав також говорили про питання історичної пам’яті.

«Було і героїчне, і, на жаль, трагічне на нашому шляху. Ми поважаємо польський погляд на шлях наших народів, ми шануємо вашу пам’ять про те, що було. Розраховуємо на вашу повагу до нашої української пам’яті. Готові працювати разом так, щоб зв’язки між Україною та Польщею давали силу й розвиток нашим народам», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента України, кожна із жертв заслуговує на належне християнське вшанування, а кожна історична постать, яка додає єднання й розуміння одне одного, – на належну повагу. Вже проходять пошукові та ексгумаційні роботи, і в цьому році є перші результати.

Володимир Зеленський також зазначив, що представники інститутів національної пам’яті країн спілкувалися сьогодні під час візиту, і президенти підтримуватимуть їх на цьому треку.

Глава держави запросив Кароля Навроцького приїхати в Україну з візитом.