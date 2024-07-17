Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Чарльзом ІІІ

Під час візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський був прийнятий Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Глава Української держави висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Володимир Зеленський подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку українського народу та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.