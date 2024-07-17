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Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей – звернення Президента

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Робочий візит Президента України до Великої Британії
Робочий візит Президента України до Великої Британії

18 липня 2024 року - 12:39

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Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Чарльзом ІІІ

18 липня 2024 року - 21:02

Володимир Зеленський провів зустріч із Королем Чарльзом ІІІ

Під час візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський був прийнятий Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Глава Української держави висловив подяку британцям та уряду Його Величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України.

Володимир Зеленський подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку українського народу та увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.

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Робочий візит Президента України до Великої Британії

18 липня 2024 року - 12:39
Спільне фото Президента України з лідерами держав-учасників ІV саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, 18 липня 2024 року.
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