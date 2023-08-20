Володимир Зеленський провів зустріч із Марком Рютте 

У межах робочого візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в місті Ейндховені.

«Ми високо цінуємо лідерство Нідерландів у всебічній і потужній підтримці України», – зазначив Глава держави й висловив сподівання, що такий рівень підтримки з боку Нідерландів збережеться й після парламентських виборів і формування нового уряду в цій країні.

Президент поінформував Прем’єр-міністра Нідерландів про ситуацію на фронті й просування вперед українських захисників. Водночас він зауважив, що для досягнення стратегічних цілей на полі бою наші військові потребують посилення допомоги.

Володимир Зеленський подякував за рішення нідерландської сторони про надання Україні винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба, що є життєво необхідним.

Президент зазначив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 має завершитися якнайшвидше.

Лідери обговорили подальше посилення протиповітряної оборони України сучасними зенітно-ракетними комплексами.

Глава держави також відзначив роль Нідерландів у зміцненні сил оборони України бронетехнікою, зокрема готовність до участі в коаліції БМП CV90, яка створюється за ініціативою Швеції.

Володимир Зеленський подякував за приєднання Нідерландів до Спільної декларації про безпекові гарантії для України й за початок переговорів про двосторонню угоду з Нідерландами на базі цієї декларації.

Президент України відзначив лідерство Нідерландів у реалізації ініційованої ним Формули миру та обговорив із Марком Рютте підготовку до проведення майбутнього Глобального саміту миру.

Крім того, Глава держави подякував за виділений нідерландським урядом у червні пакет допомоги обсягом 120 млн євро, частину якого було невідкладно спрямовано на ліквідацію наслідків підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС.

Сторони обговорили можливість надання грантів для українського малого й середнього бізнесу, а також участі нідерландського бізнесу у відбудові України.

