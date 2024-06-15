Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Гани

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Гана Наною Акуфо-Аддо.

Глава Української держави відзначив участь Президента Гани у Глобальному саміті миру.

«Голос Африки на Саміті для нас дуже важливий. Сьогодні відбулося багато дискусій, і ми бачимо наступні кроки, якими з радістю поділимося з вами», – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував Гані за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема під час голосування за резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Глави держав обговорили наступні кроки щодо реалізації Формули миру та можливість провести зустріч, присвячену одному з її пунктів.

Президенти доручили командам обох держав розпочати практичну роботу над забезпеченням експорту сільськогосподарської продукції до Гани.