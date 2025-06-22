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Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом ПАРЄ

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Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом ПАРЄ

У Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Теодоросом Русопулосом.

Глава держави відзначив те, що ПАРЄ була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Володимир Зеленський наголосив: дуже важливо, що Спецтрибунал судитиме відповідальних за злочин агресії проти України саме в Гаазі.

Президент також подякував за те, що на кожній сесії ПАРЄ приділяють особливу увагу війні Росії проти України, зокрема постраждалим від російської агресії дітям, та ухвалюють важливі резолюції.

Володимир Зеленський запросив Теодороса Русопулоса відвідати Україну з візитом.

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Робочий візит Президента України до інституцій Ради Європи

26 червня 2025 року - 00:27
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