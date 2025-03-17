Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Стортингу Норвегії та головами парламентських партій

В Осло відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та головами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті.

Глава держави подякував Стортингу за рішення виділити додаткове фінансування для України цього року – майже 8 млрд дол.

Президент наголосив, що ця допомога сприятиме досягненню справедливого та міцного миру для України.

«Дякую Норвегії, уряду, парламенту та всьому народові за підтримку України – військову, гуманітарну, за підтримку нашої енергетики під час зими», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі також ішлося про консолідацію міжнародної підтримки на парламентському рівні та напрями подальшої співпраці.