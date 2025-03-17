Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента

17 березня 2025 року - 20:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Відбулася аудієнція Президента України в Кронпринца-регента Норвегії Гокона

20 березня 2025 року - 20:29

Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Стортингу Норвегії та головами парламентських партій

20 березня 2025 року - 19:57

Збільшення оборонної та фінансової підтримки: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії

20 березня 2025 року - 18:45

Аландські острови допоможуть Фундації Олени Зеленської облаштувати 12 укриттів для дітей

20 березня 2025 року - 18:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Норвегії
Офіційний візит Президента України до Норвегії

20 березня 2025 року - 15:05

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Стортингу Норвегії та головами парламентських партій

20 березня 2025 року - 19:57

Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Стортингу Норвегії та головами парламентських партій

В Осло відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та головами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті.

Глава держави подякував Стортингу за рішення виділити додаткове фінансування для України цього року – майже 8 млрд дол.

Президент наголосив, що ця допомога сприятиме досягненню справедливого та міцного миру для України.

«Дякую Норвегії, уряду, парламенту та всьому народові за підтримку України – військову, гуманітарну, за підтримку нашої енергетики під час зими», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі також ішлося про консолідацію міжнародної підтримки на парламентському рівні та напрями подальшої співпраці.

ф

Офіційний візит Президента України до Норвегії

20 березня 2025 року - 15:05
Версія для друку