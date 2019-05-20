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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Візит Президента України до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі
Візит Президента України до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі

4 червня 2019 року - 17:09

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Володимир Зеленський провів зустріч із Віцепрезидентом Європейської комісії Федерікою Могеріні

5 червня 2019 року - 16:44

Володимир Зеленський провів зустріч із Віцепрезидентом Європейської комісії Федерікою Могеріні

5 червня у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Віцепрезидентом Європейської комісії, Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні. Глава держави подякував Федеріці Могеріні за збереження постійної уваги Ради ЄС із закордонних справ до питання підтримки України та безпекової ситуації на сході держави, а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та політику невизнання незаконної анексії Криму.

Учасники зустрічі домовилися посилити спільний тиск на РФ з метою звільнення українських моряків та всіх політичних в’язнів. Також обговорили подальші кроки у контексті виконання Мінських домовленостей та підтримки українських громадян, що мешкають на тимчасово окупованій Росією території України.

Крім того, Глава держави поінформував про плани щодо активізації реформ у пріоритетних сферах. Це – боротьба з корупцією, судова реформа, реформа СБУ.

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Візит Президента України до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі

4 червня 2019 року - 17:09
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, Брюссель 04 червня 2019 року
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