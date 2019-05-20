Володимир Зеленський провів зустріч із Віцепрезидентом Європейської комісії Федерікою Могеріні

5 червня у Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Віцепрезидентом Європейської комісії, Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні. Глава держави подякував Федеріці Могеріні за збереження постійної уваги Ради ЄС із закордонних справ до питання підтримки України та безпекової ситуації на сході держави, а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та політику невизнання незаконної анексії Криму.

Учасники зустрічі домовилися посилити спільний тиск на РФ з метою звільнення українських моряків та всіх політичних в’язнів. Також обговорили подальші кроки у контексті виконання Мінських домовленостей та підтримки українських громадян, що мешкають на тимчасово окупованій Росією території України.

Крім того, Глава держави поінформував про плани щодо активізації реформ у пріоритетних сферах. Це – боротьба з корупцією, судова реформа, реформа СБУ.