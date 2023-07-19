Володимир Зеленський провів зустріч з адміністратором USAID Самантою Пауер

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував Саманті Пауер за візит і безпрецедентну підтримку, яку надають Україні Сполучені Штати й Агентство зокрема.

«Щиро вдячні США, Президенту Байдену, Конгресу, вам особисто й усім американцям за безпрецедентну підтримку України. Для нас украй важливо мати такого надійного союзника. Ціную, що вчора ви побували в Одесі. Навіть попри те, що місто зазнає цими днями посиленого ракетного терору РФ. Надзвичайно важливо особисто бачити, що відбувається сьогодні в Україні», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави високо оцінив активну взаємодію з USAID і відзначив важливу роль Агентства в консолідації допомоги нашій країні.

Сторони також зосередили увагу на обговоренні подальших спільних кроків для забезпечення першочергових потреб України в умовах продовження агресії Росії, зокрема у сферах соціального захисту населення, охорони здоров’я та освіти.

Президент наголосив на важливості наданої через Агентство фінансової та гуманітарної допомоги Україні й висловив подяку за внесок USAID у забезпечення продовольчої безпеки та за нещодавні ініціативи й рішення стосовно виділення додаткової підтримки для малого й середнього бізнесу в Україні.

Окремо було обговорено питання подальших спільних дій після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, а також розвитку додаткових маршрутів експорту української агропродукції.