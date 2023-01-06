Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Джеком Рідом та Ангусом Кінгом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Джеком Рідом та членом цього Комітету сенатором Ангусом Кінгом, які перебувають з візитом у Києві.

Глава держави високо оцінив підтримку України з боку американського народу, Президента США та Конгресу.

«Дякую насамперед за допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. Це наближає нашу перемогу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України особливо відзначив результати свого грудневого візиту до Вашингтона, під час якого була продемонстрована потужна двопалатна й двопартійна підтримка нашої держави в Конгресі.

«Дуже дякую за запрошення відвідати США та за результати цього візиту. Я бачив ставлення американців, які справді вболівають за нас. Люди стояли на вулицях і висловлювали підтримку Україні, яка у кривавій війні захищає свою свободу», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський високо оцінив схвалення Конгресом наприкінці минулого року пакету допомоги Україні обсягом 45 млрд дол. США.

«Важливо, що ви надаєте нам не лише фінансову підтримку, а й також допомагаєте Україні подолати інші серйозні виклики, такі як відновлення нашої енергетичної системи», – зазначив Президент.

Під час зустрічі він розповів сенаторам про поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації. Володимир Зеленський відзначив, що об’єктивно оцінює російську пропозицію щодо «припинення вогню» як маніпуляцію, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.

Глава держави предметно поінформував Джека Ріда та Ангуса Кінга про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги, що сприятиме наближенню перемоги над російським агресором.

З огляду на ракетний терор Росії, що триває проти українських міст і енергетичної інфраструктури, Президент окремо зупинився на питанні важливості посилення української протиракетної оборони.

Володимир Зеленський високо оцінив анонсовану Білим домом передачу нашій державі БМП Bradley та досягнуті домовленості з ФРН про постачання ще однієї батареї системи ППО Patriot.

Окремо Глава держави наголосив на важливості політичної підтримки України в питанні реалізації формули миру та висловив сподівання на лідерство США в цьому процесі.