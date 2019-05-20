Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами канадського парламенту

Третього липня у Торонто відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною.

Глава держави висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.

Він також подякував членам парламенту за участь у місії спостерігачів на нещодавніх президентських виборах в Україні та привітав намір канадської сторони направити таку ж місію на парламентські вибори.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентарів щодо протидії російській агресії та запровадження потужних канадських санкцій проти РФ.

«Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, які стосуються України», – сказав Президент.

Глава держави висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування у новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв’язків з Канадою.