Володимир Зеленський провів зустріч з Джастіном Трюдо

У межах участі в Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава Української держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою очолюваної ним партії на позачергових парламентських виборах у Канаді.

Президент відзначив незмінну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України та проінформував про поточну безпекову ситуацію на Донбасі й перебіг переговорів для досягнення миру.

Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України й висловив сподівання на лідерську роль Канади в підтримці набуття Україною членства в НАТО.

Сторони також обговорили загрозу, яку становить проект «Північний потік – 2» для енергетичної безпеки Європи, енергетичну кризу та заходи для боротьби з нею.

Президент проінформував співрозмовника про перебіг реформ в Україні, зокрема про розвиток інфраструктури, земельну реформу та діджиталізацію. Крім того, він розповів про стратегію нашої країни у напрямку «зеленої» трансформації.

Глава держави висловив сподівання на посилення економічної співпраці двох країн та розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, дія якої вже дає позитивні результати.

Також ішлося про спрощення поїздок до Канади для громадян України.

Під час зустрічі Президент запросив Прем’єр-міністра Канади відвідати Україну.

