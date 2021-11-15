Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Глава держави подякував Бену Воллесу за непохитну підтримку з боку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах.

Також Володимир Зеленський привітав підписання українсько-британської двосторонньої Рамкової угоди щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

«Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проекти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані», – наголосив Президент.

Глава держави поінформував британського міністра про виклики, які постають перед Україною в районі Чорного та Азовського морів.

Співрозмовники обмінялися думками щодо міжнародних кроків, необхідних для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні, та важливості подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки й оборони.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності здійснення послідовних кроків з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття в недалекій перспективі повноцінного членства в НАТО.

Під час зустрічі Президент зазначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Глава Української держави окремо відзначив нещодавні заяви Прем’єр-міністра Великої Британії та очільниці британського зовнішньополітичного відомства, у яких наголошувалося на підтримці нашої держави в контексті протидії реалізації проекту «Північний потік – 2».