Володимир Зеленський провів зустріч з президентом ФІБА Європа

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем. Основною темою перемовин стала подана заявка на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні.

«Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що на посаді Президента України поставив кілька важливих завдань, і крок за кроком держава йде до відповідних результатів. Серед них – розвиток інфраструктури, зокрема будівництво доріг і мостів, діджиталізація та розвиток цифрових послуг, програма «Здорова Україна».

«Головна мета цієї програми – щоб усі люди в Україні, насамперед діти, мали змогу займатися спортом і були залучені до фізичної активності. Тому важливо, щоб були умови, відповідна спортивна інфраструктура», – зазначив він.

На думку Глави Української держави, щоб діти хотіли займатися спортом, їм передусім потрібні дві речі: спортивна інфраструктура та приклади перемог українських чемпіонів.

Президент запевнив Тургая Деміреля в тому, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.

Зі свого боку президент ФІБА Європа подякував Володимиру Зеленському за ініціативу стосовно того, щоб Україна претендувала на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році, та наголосив, що це дуже надихнуло Федерацію баскетболу України.

«Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації», – зауважив Тургай Демірель.