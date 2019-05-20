Володимир Зеленський провів зустріч з родинами моряків, затриманих біля Керченської протоки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами українських моряків, які були затримані торік біля Керченської протоки.

Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі.

«Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі піднімалося питання підтримки родин моряків, зокрема забезпечення їх житлом.

Також ішлося про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій. Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Він висловив переконання, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання.