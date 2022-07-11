Володимир Зеленський провів зустріч з віце-прем’єром, міністром національної оборони Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Глава держави подякував Польщі та її оборонному відомству за підтримку України в боротьбі з Росією.

«Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних Сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію», – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що в майбутньому, вже в мирний час, відносини між Україною та Польщею розвиватимуться і країни ще більше зближуватимуться.

Глава держави також упевнений у посиленні оборонної співпраці двох держав.

Окремо Володимир Зеленський від імені українського народу та від себе особисто подякував Польщі за підтримку громадян України, які знайшли на території сусідньої країни прихисток від повномасштабної російської війни.

Зі свого боку Маріуш Блащак подякував Володимиру Зеленському та всьому українському народові за стійкість у протистоянні агресору.

«Дякую, пане Президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас», – сказав віце-прем’єр-міністр.