Володимир Зеленський провів зустрічі з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем і головою 79-ї сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем і головою 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, Прем'єр-міністром Камеруну (2009–2019) Філемоном Янгом.

Глава держави наголосив: Україна сподівається, що ООН реагуватиме на потреби українців у гуманітарній сфері, зокрема під час підготовки до зимового періоду.

Серед тем, які обговорили Президент і Генсек ООН, – реалізація Формули миру, безпекова ситуація в країні та свобода судноплавства в Чорному морі. Це важливо для продовження функціонування транспортних коридорів і безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки.

Під час зустрічі з Філемоном Янгом Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ефективно співпрацювати для реалізації пріоритетів голови 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

«Для України важливо, щоб протягом 79-ї сесії Генеральної Асамблеї під вашим головуванням були проведені щорічні дебати в межах українського пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», а також, щоб була ухвалена наша щорічна резолюція щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України», – наголосив Президент.

Глава держави також закликав Філемона Янга підтримати Формулу миру й запросив його відвідати Україну з візитом.