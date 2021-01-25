Володимир Зеленський разом з послами Франції, Німеччини, США, Канади, Великої Британії та Швеції побував за кілька десятків метрів від контактної лінії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський разом з послами західних країн – партнерів України побував на передових позиціях у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Глава держави та дипломати ознайомилися з поточною ситуацією в зоні проведення ООС, умовами служби та проживання військових.

Разом з Володимиром Зеленським передову відвідали Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, Посол Німеччини Анка Фельдгузен, Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Посол Канади Лариса Ґаладза, Посол Швеції Тобіас Тиберг.

«Дуже важливо, щоб посли дружніх і партнерських країн бачили на власні очі, що відбувається на Донбасі та які наслідки спричинила війна. Західні дипломати повинні отримати з перших вуст правдиву інформацію про те, як Україна виконує взяті на себе зобов'язання зі встановлення режиму припинення вогню, якого не дотримується протилежна сторона», – наголосив Глава держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що Володимир Зеленський прагне особисто донести до військових важливість режиму припинення вогню та їхньої надважливої ролі у його збереженні попри провокації з боку противника.

«Безпека безпекою, але це наші люди, і вони повинні відчувати, що Президент приходить до них. Це для них важливо, тому що вони воюють за нас, за країну. Якщо Президент говорить про те, що він за режим припинення вогню, то він сам показує своїм приїздом, що для нього це важливо», – наголосив він.

Андрій Єрмак нагадав, що Глава держави вже проїхав майже 60% лінії зіткнення.

«Тому, коли Президенту доповідають військові, він розуміє, про що йдеться, тому що практично всюди він був», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак відзначив важливість сигналу від послів Франції та Німеччини – країн, які беруть участь у Нормандському форматі, а також від послів Канади, Сполучених Штатів, Великої Британії, Швеції, що Україна дотримується встановленого режиму припинення вогню.

«Збереження режиму припинення вогню є найбільш принциповим. Будь-які перемовини далі неможливо вести, коли вбивають наших людей. Важливо, що вбивають спеціальні групи снайперів, які не є у постійній дислокації. Тобто це провокація, дуже гарно організована. Це професійні вбивці, які саме для цього сюди приїжджають», – наголосив керівник Офісу Президента.

Володимир Зеленський на передовій вручив цінні пам'ятні подарунки трьом військовослужбовцям.