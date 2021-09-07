Володимир Зеленський: Росія не хоче швидкого закінчення війни на Донбасі, і потрібно змусити її мати бажання предметно говорити про деокупацію наших територій

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що хотів би провести предметний саміт лідерів країн – учасниць Нормандського формату, який закінчився б конкретними результатами та максимально наблизив припинення війни на Донбасі та деокупацію українських територій. Про це Глава держави заявив під час зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи змінилося його ставлення до Президента Росії Володимира Путіна, Володимир Зеленський сказав, що про це ніколи думати.

«Мене більше цікавить, чи можемо ми справді предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами, а дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в Нормандському форматі», – наголосив Президент України.

Глава держави зауважив, що після саміту «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року були досягнуті певні результати, зокрема Україна повернула понад сто утримуваних осіб. Проте більшість питань досі залишаються невирішеними.

«Говорили тоді й про розмінування, і про відкриття КПВВ, але не все рухається вперед так швидко, як я хотів би, і, як мені здається, Росія не хоче. Вони не бачать у цьому сенсу – вирішити питання і швидко закінчити війну. І це вже мої проблеми – що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію наших територій. Тому що просто фразами, залякуваннями, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен результат», – наголосив він.

Володимир Зеленський припустив, що у разі проведення нової зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандському формату можна сподіватися на повернення певної кількості утримуваних осіб.

«Я не вірю у «всіх на всіх». Все, про що ми домовляємося, Росія ніколи стовідсотково не робить. Однак, якщо буде зустріч, все одно буде якийсь результат. 100 людей, 50 людей, дві людини – та скільки буде», – додав Президент.

Також має йтися про необхідність відкриття КПВВ на лінії розмежування з боку окупованих територій Донбасу.

Водночас Глава держави не відкидає ймовірності повномасштабної воєнної агресії Росії проти України, але вважає, що це буде найбільшою помилкою РФ, адже після цього буде важко уявити добросусідські відносини між країнами.

Проте наразі Володимир Зеленський вважає, що рано чи пізно відновиться статус-кво, Україна поверне свої тимчасово окуповані території та своїх людей, і, можливо, з часом відновляться й відносини між двома країнами.