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Володимир Зеленський: Росія скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів проти України та українців

11 вересня 2024 року - 15:14

Володимир Зеленський: Росія скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів проти України та українців

Станом на сьогодні відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїла Росія. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час конференції «Об’єднані заради справедливості».

У виступі Глава держави, зокрема, нагадав про теракт в Оленівці, масові вбивства жителів Маріуполя та Бучі, знущання з українців у Ягідному.

«Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що світ має безліч конвенцій, і понад сто країн ратифікували Римський статут, який має працювати.

«Але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь окремо. Це відповідальність усього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються. Система права має й мусить працювати так, щоб Римський статут, і зокрема ордер Міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця, реально обмежували його та вже забезпечували його ізоляцію», – сказав Глава держави.

Крім того, він зауважив, що за кілька місяців у Бразилії має відбутися саміт «Групи двадцяти». Україна чула сигнал від влади Бразилії про плани запросити російського диктатора. Якщо так станеться, то це означатиме чергове ігнорування Римського статуту. 

Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту об’єднатися заради справедливості, щоб наближати відповідальність держави-агресорки та її політичного і військового керівництва.

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