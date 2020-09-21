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Виступ Президента України Володимира Зеленського на комеморативному урочистому засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди відзначення 75-ї річниці ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на комеморативному урочистому засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди відзначення 75-ї річниці ООН

21 вересня 2020 року - 22:37

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Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Миколаївщину

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Робоча поїздка Президента України до Тернопільської області
Робоча поїздка Президента України до Тернопільської області

18 вересня 2020 року - 16:29

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Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Миколаївщину

23 вересня 2020 року - 09:53

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Миколаївської області.

Глава держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України «Об'єднані зусилля – 2020», що проводяться із залученням визначених органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони та позначенням дій військ.

Це – перші навчання, які повністю проводять за стандартами НАТО після набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

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