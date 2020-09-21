Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Миколаївщину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Миколаївської області.

Глава держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України «Об'єднані зусилля – 2020», що проводяться із залученням визначених органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони та позначенням дій військ.

Це – перші навчання, які повністю проводять за стандартами НАТО після набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.