Володимир Зеленський розповів, скільки отримуватимуть найрозумніші учні та студенти відповідно до указу про заснування президентських стипендій, премій і грантів

Найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тис. грн, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тис. грн, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Найважливіше – це наші діти. Майбутнє нашої країни. Я підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України. Наразі уряд готує порядки їхніх нарахувань», – розповів Глава держави.

Як повідомив Президент, за результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів з кожного регіону України за умови, що дитина обирає та навчається в українському виші.

«Щороку буде визначатися топ-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього 120 тисяч за рік кожен», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, згідно з указом Глави держави, передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати у розмірі 20 тис. грн кожному та переможцям міжнародних олімпіад – по 100 тис. грн.

«Окремо додам: щомісячні стипендії від Президента переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад також отримують, це вже діє», – уточнив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, щороку виділятимуться президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо.

«Обов’язкова умова: після здобуття диплома – повернення в Україну та робота на державній службі протягом трьох років», – повідомив Президент.

«Ми боремося за нашу талановиту молодь, за те, щоб у майбутньому вони працювали на благо України, і будемо підтримувати їх, як тільки можемо», – додав він.