Володимир Зеленський: Сильна армія – це запорука незалежності та права на самостійний розвиток України

Розвиток міцного та боєздатного українського війська є запорукою свободи та незалежності України, а Збройні сили були й будуть гарантом результативності всіх дипломатичних зусиль держави, наголосив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області.

Вітаючи з Днем Збройних сил України військовослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил, Президент зазначив, що напередодні зустрічі у Нормандському форматі для нього було важливо зустрітися з військовими, які щоденно тримають оборону на сході нашої держави.

«Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю українського Донбасу. Весь світ бачить, що Україна досягає цього дипломатичним шляхом. А наші Збройні сили були, є та будуть гарантом результативності всіх дипломатичних зусиль. Повірте, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою вашу силу і саме вашу підтримку», – сказав він.

«Я вкотре пересвідчився у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь-якого розвитку ситуації», – додав Президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що після досягнення миру ніхто не забуде про подальший розвиток міцного та боєздатного українська війська. «Саме ви й тільки ви – запорука нашої свободи, нашої незалежності та розвитку України», – підкреслив Глава держави.

Президент зауважив, що Україна повинна підтримувати й турбуватися про власну армію, втілюючи в життя необхідні зміни. Йдеться, зокрема, про реальне наближення ЗСУ до стандартів НАТО.

«Ми маємо постійно розвиватися, зміцнювати нашу боєздатність та підготовку. Всі ви повинні відчути, наскільки сильно ви, саме ви потрібні державі та кожному українцю. У нас дуже багато роботи, немало складнощів, але ми обов’язково все подолаємо», – пообіцяв Володимир Зеленський.

Крім того, під час виступу Президент привітав усіх військових з Днем Збройних сил України.

«Для мене дуже важливо в цей день бути саме тут, у зоні проведення Операції об’єднаних сил, щоб особисто та від імені всього українського народу подякувати вам за самовіддану службу, за те, що бережете суверенітет і незалежність України», – резюмував Володимир Зеленський.