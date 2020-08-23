Володимир Зеленський: Синьо-жовтий стяг є незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави

Синьо-жовтий стяг сьогодні є символом спротиву й боротьби за життя для Донбасу та Криму, тому в День Державного прапора України важливо бути з тими, хто захищає державний стяг і забезпечує нам вільне життя. Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області.

«Сьогодні ми відзначаємо День Державного прапора України. Синьо-жовтого стяга, під яким наші Збройні сили мужньо захищають суверенітет і територіальну цілісність держави. Іноді, на превеликий жаль, ціною власного життя», – сказав Володимир Зеленський.

На прохання Президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників України, які загинули впродовж шести років війни.

Володимир Зеленський зазначив, що Державний прапор України є однією з найбільших національних святинь, незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави.

«Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українцями. Синьо-жовтий стяг – це наш вірний побратим, що завжди разом з нами, який дає енергію ніколи не здаватися та не падати духом», – зауважив він.

Президент нагадав, що синьо-жовтий прапор супроводжував визначальні миті Української держави: і коли було проголошено соборність України понад сто років тому, і в наші дні, коли українські військові, нацгвардійці та добровольці підіймали український стяг над Донецьким і Луганським аеропортами та Авдіївською промзоною; коли звільняли Маріуполь, Лисичанськ, Мар’їнку, Слов’янськ, Краматорськ та інші землі українського Донбасу.

«Ми дякуємо всім, хто ціною власної безпеки та життя щодня захищає Українську державу та український прапор. Захищає два символи: мирне синє небо та жовте родюче поле. І щоразу, коли український прапор здіймається вгору, ми підіймаємо очі до неба з надією та вірою в те, що на українській землі нарешті настане мир. В те, що одного дня наш прапор майорітиме в Донецьку, Луганську та Криму. І в те, що під цим прапором майбутні покоління щасливих українців житимуть багато-багато тисячоліть», – наголосив Президент.

Під звуки Державного гімну воїни роти почесної варти Збройних сил України підняли полотнище національного стяга над аеродромом. Військові відсалютували десятьма залпами.

У церемонії також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, Президент України (1994-2005) Леонід Кучма, Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, Президент України (2014-2019) Петро Порошенко, народні депутати та інші.