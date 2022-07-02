Володимир Зеленський: Ситуація на Донбасі найскладніша, і наше завдання зараз – забезпечити вогневу перевагу ЗСУ

Наразі не можна констатувати, що місто Лисичанськ остаточно перейшло під контроль ворога, а загалом на Донбасі – найскладніша ситуація, і вона може бути змінена за умови пришвидшення постачання необхідної зброї для забезпечення вогневої переваги Збройних Сил України. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Києві.

«Сказати сьогодні остаточно, що Лисичанськ під контролем (російських військ. – Ред.), ми не можемо. Тривають бої на околицях Лисичанська. Наше завдання – мати вогневу перевагу. На сьогодні наші Збройні Сили роблять усе, що можуть. Пришвидшення постачання зброї дасть змогу мати вогневу перевагу. Тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше», – наголосив він.

Глава держави зазначив, що існують ризики того, що Луганська область буде повністю окупована, і військово-політичне керівництво України їх розуміє.

«Але ви також повинні розуміти, що ситуація може змінюватися щоденно. У нас так було в багатьох містечках, які були повністю зруйновані, переходили від однієї сторони до іншої», – зауважив він.

За словами Володимира Зеленського, на сході України, де тривають найзапекліші бої, загалом ситуація найскладніша і найнебезпечніша. Водночас на інших напрямках є певне просування українських сил вперед.

Щодо можливої участі білоруських військ на боці Росії у війні проти України, то Президент нагадав, що нашу країну бомбардують ракетами, випущеними з території Білорусі, хоча Олександр Лукашенко неодноразово давав сигнали, зокрема й білоруському суспільству, яке підтримує Україну, що ці ракети були випущені без його волі.

На думку Володимира Зеленського, заяви Олександра Лукашенка про нібито участь Білорусі у російській війні є небезпечними.

«Мені здається, це небезпечно передусім для дружнього білоруського народу, для наших сусідів – білорусів. Він повинен не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України та порушення всіх міжнародних договорів і міжнародного права загалом», – наголосив Глава Української держави.