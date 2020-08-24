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Володимир Зеленський: Скільки в мене буде сил, стільки їздитиму в регіони та перевірятиму роботу

8 вересня 2020 року - 15:45

Володимир Зеленський: Скільки в мене буде сил, стільки їздитиму в регіони та перевірятиму роботу

Президент України Володимир Зеленський вважає головним своїм повноваженням нести відповідальність за те, що відбувається в країні, та дотримувати слова перед українським народом.

«Я – Президент всієї країни. Для мене Суми – таке саме місто, як і Київ, як Кривий Ріг і як Львів. Як будь-яке місто України. Мені не все одно щодо тих програм, які ми запроваджуємо. Мені не все одно, що з ними відбувається. Коли я кажу, що ми будуємо 160 кілометрів доріг на Сумщині, – мені не все одно… Мені потім тримати відповідь перед людьми», – сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час робочої поїздки до Сумської області.

Глава держави зазначив, що хоче на власні очі бачити, якої якості споруджуються дороги, як побудовані школи та садки, на які виділяють бюджетні кошти, чи забезпечені ці заклади всім необхідним.

«Згідно з Конституцією, мене обрав народ України, і я відповідальний за те, що будується в країні. Так, це не мої повноваження, але я хочу відповідати за те, що у нас відбувається. І це найголовніше повноваження Президента», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні в межах робочої поїздки на Сумщину відвідав Меморіал героям Антитерористичної операції та поспілкувався там з рідними загиблих воїнів, у яких є невирішені проблеми та питання до влади.

«Якщо їм не допомагає хтось на місці, не допомагали уряди... Навіть не вшановували пам’ять людей, які загинули. Не були там президенти. Скажіть, чи я повинен у Києві виходити на майдан і казати: «Я патріот, все інше – «зрада»? А навіть не приїхав сюди, де така кількість загиблих воїнів…» – звернувся Президент до представників ЗМІ.

«Скільки мене вистачить, стільки я буду їздити, буду перевіряти. Подобається це комусь чи ні», – додав Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента до Сумської області

8 вересня 2020 року - 11:05
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