Володимир Зеленський: Сьогодні я почув про повну підтримку наших позицій з боку Австрії

Президент України Володимир Зеленський відзначив підтримку з боку Австрії суверенітету й територіальної цілісності України, а також просування на шляху євроінтеграції.

«Не можу не відзначити практичну підтримку Австрії на євроінтеграційному шляху України. Це, зокрема, експертна та технічна допомога у виконанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», – сказав Глава Української держави під час заяви для ЗМІ за результатами зустрічі з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні президенти двох країн обмінялися думками щодо наявних викликів для європейської безпеки.

«Погодилися, що надважливими є спільні позиції та дії міжнародного співтовариства задля подолання гібридних загроз», – зазначив Президент України.

Він також подякував австрійській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Сьогодні я почув про повну підтримку Австрією цих позицій. Ще раз дякую пану Президенту та кожному австрійцю», – наголосив Глава Української держави.

Окремо Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорили та звірили позиції щодо питання регіональної безпеки, зокрема йшлося про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі.

«Хочу зазначити, що діалог України та Австрії не обмежується питаннями політики, безпеки, економіки та інвестицій. Наші країни мають добру динаміку у сферах культури, гуманітарних проектів та міжлюдських контактів. Свідченням цього став Рік культури України в Австрії, проведений у 2019 році», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський подякував Александру Ван дер Беллену за запрошення та змістовні переговори.

Федеральний президент Австрії зазначив, що під час зустрічі співрозмовники детально обговорили ситуацію на сході України, а також у Криму.

«Я висловив подяку й повагу Президентові Зеленському за ті сміливі й мужні ініціативи, які він запропонував, особливо що стосується цивільного населення у вказаних регіонах», – сказав Александр Ван дер Беллен.

Він наголосив, що деякі ініціативи Президента України вже дали свої результати, зокрема щодо взаємного звільнення утримуваних осіб та досягнення домовленостей стосовно режиму припинення вогню на Донбасі.

Александр Ван дер Беллен зауважив, що Австрія та ЄС підтримують роботу місії ОБСЄ в Україні та дуже цінують роль Тристоронньої контактної групи й ту роботу, яку вони виконують у межах Мінського переговорного процесу.

За його словами, Австрія переймається життям людей, котрі мешкають у зоні конфлікту, тому австрійська влада надає відповідну гуманітарну допомогу, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

«Мене дуже тішить, що у межах візиту пана Президента ми змогли підтвердити, що ми надамо допомогу в розмірі одного мільйона євро для подальшої підтримки цих регіонів», – додав Федеральний президент Австрії.