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Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили ключові домовленості за підсумками саміту G7

17 червня 2026 року - 22:29

На шляху до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери обговорили підсумки саміту G7 у Франції та ключові домовленості.

«Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що ключове – закінчити війну Росії проти України достойним миром і стабілізувати міжнародні відносини.

«Це можна зробити тільки всім разом – Америка, Україна та вся Європа, наші ключові партнери у G7 та у світі. Європа в перемовинах має бути представлена сильно. Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей», – акцентував Глава держави.

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