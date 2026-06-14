Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили ключові домовленості за підсумками саміту G7

На шляху до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери обговорили підсумки саміту G7 у Франції та ключові домовленості.

«Якщо будуть реалізовані всі речі, про які ми говорили на цьому саміті та зустрічах у рамках G7, будуть однозначно позитивні результати і для наших країн, і для Європи, і глобально», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що ключове – закінчити війну Росії проти України достойним миром і стабілізувати міжнародні відносини.

«Це можна зробити тільки всім разом – Америка, Україна та вся Європа, наші ключові партнери у G7 та у світі. Європа в перемовинах має бути представлена сильно. Найближчими днями спробуємо почати реалізацію деяких нових ідей», – акцентував Глава держави.